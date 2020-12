Corrado Augias alla Francia: «Restituisco la Legion d'onore in memoria di Giulio Regeni»

Corrado Augias manda un messaggio forte alla Francia, che ha appena assegnato la Legion d'onore al premier egiziano Al Sisi: «Restituisco la mia onorificenza, non voglio condividerla con un capo di Stato che si è reso oggettivamente complice di criminali».

Il giornalista e conduttore televisivo italiano, nel 2007, fu premiato con la Legione d'onore dalla Francia ma ora, alla luce degli ultimi sviluppi del caso di Giulio Regeni, ha deciso di prendere duramente posizione contro il presidente Emmanuel Macron, che ha assegnato lo stesso riconoscimento al premier egiziano. «L'assassinio di Giulio Regeni rappresenta per noi italiani una ferita sanguinolenta, un affronto, e mi sarei aspettato dal presidente Macron un gesto di comprensione, se non di fraternità, in nome dell'Europa che, insieme, noi proviamo così duramente a costruire» - le parole di Corrado Augias - «Non voglio sembrare troppo ingenuo. Conosco bene i meccanismi degli affari e della diplomazia, ma so anche che esiste una misura e che, come scriveva il poeta latino Orazio, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum (Ci sono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esistere il giusto, ndr). Credo che in questo caso la misura dei giusti sia stata ben superata, addirittura oltraggiata».

