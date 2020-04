Coronavirus, il monito dell'Ue: «Non fate piani per le vacanze estive»

Il ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini pochi giorni fa aveva invece cercato di guardare avanti. N el decreto di aprile ci saranno misure per

Lasciate ogni speranze voi che entrate. Soprattutto quando di mezzo c'è Ursula Von der Leyen. Prima gli anziani, ora nel mirino finiscono le vacanze. «Il contatto con i cittadini anziani senza un vaccino deve essere limitato il più possibile. Lo so che è difficile e che la solitudine è angosciante, ma è in gioco la vita. Dobbiamo continuare con disciplina ed essere molto pazienti», dice la presidente della commissione Europea. In un'intervista a Bild la von der Leyen resta convinta che le restrizioni di movimento per gli anziani devono essere mantenute fino a quando non sarà trovato un vaccino che protegga dal«Spero che si abbia un vaccino entro la fine dell'anno», ha detto ancora sottolineando l'impegno ed i progetti della Ue su questo fronte. Ma, intanto, «dobbiamo imparare a convivere con il virus per molti altri mesi almeno fino alla fine dell'anno», ha aggiunto Von der Leyen consigliando di non fare ancora piani per le vacanze estive. «Raccomando di- ha detto - in questo momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio ed agosto». Più ottimista sulla possibilità di una riapertura delle scuole: «i bambini e gli adolescenti avranno più libertà di movimento e prima di anziani e persone con patologie pregresse».