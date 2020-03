Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 20:16

Mascherine con prezzo maggiorato anche del 1500% approfittando dell'allarme: lane sequestra migliaia in mezza Italia. Saranno date agli ospedali.I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno sottoposto a controllo esercizi commerciali che ponevano in vendita dispositivi di protezione individuale al fine di valutarne le oscillazioni di prezzo in relazione alla difficoltà di reperimento. Dai riscontri, spiega una nota, è stato accertato che la variazione in aumento dei prezzi in termini percentuali oscillava tra il 700% e il 1500% circa. Mascherine che nel 2019 venivano acquistate a 0,50 centesimi di euro ora, in piena crisi sanitaria, venivano proposte in vendita agli Enti pubblici ad oltre 5 euro il pezzo ed ai privati anche a 35 euro. Così la Procura della Repubblica di Taranto ha emesso un decreto di perquisizione finalizzato al sequestro di tutte le mascherine pronte per la commercializzazione nella disponibilità del fornitore degli esercizi commerciali tarantini denunciati per aver praticato prezzi esorbitanti. Il provvedimento è stato eseguito presso le 15 sedi ubicate sul territorio nazionale della società avente sede legale a Milano e sedi secondarie in Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e. Tutti i dispositivi sequestrati verranno messi, tramite i Prefetti territorialmente competenti, a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile per i necessari provvedimenti di acquisizione ai fini della successiva distribuzione.