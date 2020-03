Coronavirus, anche Tinder si adegua: «Portate i gel disinfettanti agli incontri»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 14:04

Incontri al buio? Sí, ma con l’amuchina sempre in tasca. In tempi di Coronavirus anche Tinder, l’app di dating più utilizzata in Italia, è corsa ai ripari e ha diffuso le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Gli utenti - si legge nell’avviso comparso sull’app - sono pregati di portare sempre con sè un disinfettante,lavarsi le mani spesso, non toccarsi gli occhi o il naso e, soprattutto in luoghi pubblici, mantenere una certa distanza». Semplici precauzioni che tutti gli iscritti dovrebbero rispettare per continuare a conoscersi senza mettere a rischio la propria salute.