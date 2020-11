Coronavirus, scappa da un Covid hotel per una passeggiata: «Ero stanco di stare chiuso in stanza»

«Ero stanco di stare chiuso in stanza», è quello che un uomo positivo al coronavirus avrebbe detto ai carabinieri dopo essere uscito dal Covid Hotel in cui era ricoverato per fare una passeggiata. È accaduto a Torino, dove all'improvviso l'uomo è uscito trasgredendo tutte le regole. Il personale della struttura ha allertato le forze dell'ordine che lo hanno rintracciato per le vie di Venaria.

Una volta riportato nel Covid Hotel è stato denunciato. Queste strutture sono nate per isolare i pazienti Covid e dare respiro al sistema sanitario. Hanno il duplice obiettivo di assistere pazienti meno gravi e di prevenire il contagio tra le mura domestiche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 10:48

