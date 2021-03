Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 23 marzo: 551 morti e 18.765 casi. Meno positivi ma più ricoverati

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 23 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.765 su 335.189 tamponi (ieri erano stati 13.846 su 169.196 tamponi). 551 i morti di oggi (ieri erano stati 386). Con 20.601 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 560.654, 2.413 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 8.605 unità.

Leggi anche > «L'immunità dei guariti dura 8 mesi, ma non per tutti. Col vaccino più sicuri»

Il tasso di positività è oggi del 5,59% (ieri era stato del 8,18%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 105.879. Dei 551 morti di oggi 99 vengono dalla Lombardia, 75 dal Piemonte, 62 dalla Campania, 56 dall’Emilia Romagna, 52 dal Veneto e 46 dalla Puglia. La regione più colpita oggi è ancora la Lombardia con 3.643 nuovi casi, seguita dal Piemonte (2.080). Oltre i mille casi altre sei regioni: si tratta di Veneto (1.966), Campania (1.862), Puglia (1.664), Emilia Romagna (1.578), Lazio (1.491) e Toscana (1.062).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-martedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: con un numero di tamponi che cala drasticamente, i contagi restano in linea mentre aumentano i decessi. Tra ieri e oggi i nuovi positivi sono 32.611 (martedì scorso erano 35.663, due settimane fa 33.651), mentre i morti sono 937 (856 martedì scorso, 694 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 504.385, a fronte dei 548.390 di una settimana fa e dei 530.020 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 23 marzo

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.419.616, di cui 105.879 morti e 2.753.083 dimessi e guariti, 20.601 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 560.654, ieri erano 563.067, un calo di 2.413 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 335.189 (ieri erano stati 169.196). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 47.395.288, mentre il totale delle persone testate è di 22.173.158.

Del totale dei positivi sono 528.680 quelli in isolamento domiciliare (-2.828), 28.428 ricoverati con sintomi (+379) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.546 (+36) di cui 836 in Lombardia, 395 in Emilia Romagna, 347 in Piemonte, 346 nel Lazio, 243 in Toscana, 236 in Veneto e 224 in Puglia. Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 317 (+90 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (72), seguita da Puglia ed Emilia Romagna (37), Veneto (36), Lazio (29) e Campania (25).

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA