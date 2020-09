Coronavirus in Italia, 1108 casi positivi in più con 20mila tamponi in meno. Dodici i decessi, terapie intensive ancora in risalita

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 17:51

in Italia, ildi oggidel Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1108, a fronte di 52.553 tamponi ( ieri erano stati 1.297 con 76.856 tamponi ):(ieri erano stati 8). Con 223 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 32.993 (915 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 884 unità)., e 1719 i ricoverati con sintomi, 36 in più. Dei dodici decessi registrati oggi la metà provengono dalla Lombardia (6), due dalla Liguria, due dalla Puglia, uno dal Piemonte e uno dalla Toscana.con 218 nuovi positivi seguita dal Lazio con 159, dall'Emilia Romagna con 132 e dalla Lombardia con 109. Sotto i cento casi giornalieri le restanti regioni con il Molise e la provincia autonoma di Bolzano ferme a zero.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 278.784 (1108 in più rispetto a ieri), di cui 35.553 morti e 210.238 guariti o dimessi, 223 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 32.993, ieri era di 32.078, un aumento di 915 unità.Sono 142 i malati in terapia intensiva (ieri erano 133). Di questi, 26 sono in Lombardia (+1), 18 in Emilia Romagna (+4), 13 in Sicilia (invariato) e 13 in Veneto (+1). I ricoverati con sintomi sono 1719, 36 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 31.132 (450 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 9.271.810, di cui 52.553 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 92.790). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.578.731. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.