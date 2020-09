Coronavirus in Lombardia, 109 nuovi positivi con 9mila tamponi. Sei i decessi

Calano i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, che sono oggi 109 (ieri 198, sabato 388), a fronte però di 9.088 tamponi (ieri erano 12.117, sabato 23.409). Scende comunque, rispetto ai giorni scorsi, il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati, pari oggi all'1,19 per cento, contro l'1,6 del weekend. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei nuovi casi 17 sono «debolmente positivi» e 10 sono stati scoperti a seguito di test sierologico.



In aumento i decessi: se ne contano oggi 6, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 16.886. Sei meno di ieri i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, a quota 242; mentre in terapia intensiva ci sono 26 persone, una in più di ieri. Aumentano infine anche i guariti/dimessi: sono oggi 24, per un totale di 1.329 dimessi e 75.489 guariti da inizio pandemia. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 17:51

