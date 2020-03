Coronavirus, Conte cita l'infermiera Michela. E lei risponde: «Mi ha fatto piangere»

Il premier Giuseppe Conte ha citato le sue parole, sia nell'informativa di ieri alla Camera, sia in quella di oggi al Senato. E ieri, dopo il primo discorso del Presidente del Consiglio, l'infermiera Michela Venturi gli ha risposto, con un post su Facebook: «Io ho solo scritto una lettera dopo essere smontata da un turno di notte terribile. Ero stanca, avvilita e dolente, con l'adrenalina che mi manda avanti per un turno intero, prima di crollare e addormentarmi sul computer

Mi è venuto fuori tutto quello che provavo, poi il resto lo avete fatto voi, voi avete letto la lettera, voi avete capito i miei pensieri, voi vi siete commossi, voi avete diffuso il messaggio, diffuso così tanto da averlo fatto diventare virale, da averlo fatto arrivare a colui a cui io mi ero rivolta ed oggi.....oggi Il nostro Presidente ha risposto non a me ma a tutti noi», scrive Michela, che lavora al Covid-hospital di Senigallia.

«Oggi abbiamo fatto una cosa tutti insieme e insieme possiamo fare molto altro. È tanto tanto bella questa cosa. Dio solo sa quanto sono fiera in questo momento di far parte di questo popolo. Grazie a lei signor presidente! Ok, lo ammetto, mi ha fatto piangere, mi sono commossa quando Le ho sentito pronunciare la promessa che Le avevo chiesto di farmi. È vero, verrà il tempo dei bilanci, del potevamo fare questo invece di quello, ma ha ragione quando dice che adesso è il tempo di agire. Io non mollo, i miei colleghi non mollano, il suo popolo non molla. Siamo qui insieme, insieme ce la faremo e insieme usciremo da questo casino e poi ci rialzeremo e poi ricominceremo. Intanto buon lavoro Signor Presidente», conclude la giovane infermiera: «P.S. Signor Presidente...ha fatto una promessa, io mi fido di Lei!».

