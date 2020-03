Coronavirus, il commovente racconto di un'infermiera: «Ho visto una figlia dire addio alla madre per telefono»

Non importa chi venga colpito e a quale età, questo virus molto velocemente separa legami fino a spegnerli anche definitivamente. Non auguro a nessuno di vedere ciò che sto vedendo in ospedale nelle ultime settimane, ma so che se solo fosse possibile far provare a tutti quell'emozione provata durante quella videochiamata, sarebbero in molti a dire quel "ti voglio bene" in più. Sarebbero in molti ad essere più comprensivi col prossimo, non solo con noi infermieri, tanto immeritatamente bistrattati in giorni di pace quanto troppo osannati in giorni di guerra, ma con tutti quanti, dall'impiegato delle poste alla vicina rompiscatole. E sono sicura che sarebbero in molti a cominciare a fare la cosa giusta, e non perché glielo impone un decreto. Sembra una sottile differenza, ma vi assicuro che non lo è

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e medici continuano ogni giorno la loroe sono tante le storie dolorose e drammatiche che hanno da raccontare. Una di queste viene da Noemi Bonfiglio,che in un lungo post su Facebook racconta dell'ultimo saluto che ha fatto una figlia alla mamma malata, attraverso uno smartphone.Perché questa malatti fa paura e isola i malati che non possono essere visitati e accuditi dai loro cari per limitare il rischio di contagi. «"Signora, facciamo una videochiamata con sua figlia? vediamo se risponde!". Squilla il telefono ed ecco, dall’altro lato della fortocamera, l’immagine di una figlia con occhi lucidi che finalmente, dopo giorni di ricovero, rivede la sua mamma in un letto di ospedale, accerchiata da operatori sanitari completamente bardati fino a non poterne scorgere neanche il viso», racconta Noemei, «"Sei sempre stata una guerriera mamma, non mollare mai, siamo tutti con te!" Ed io lì accanto, dietro la mia mascherina a provare brividi e lacrime di unica emozione!! Non saprei neanche dire di che emozione si tratti... So solo che non la dimenticherò mai. Probabilmente questa è stata l'ultima volta in cui una mamma ha potuto vedere sua figlia e le ha potuto dire ti voglio bene!!».Da questo episodio Noemi apre una riflessione: «».