Coronavirus, il calvario di Marzia: «Ho rischiato di morire 3 volte. Intubata sognavo mio figlio e mi sono svegliata...»

Marzia Merlin, mamma di quattro figli, è uscita dall'ospedale una settimana fa, dopo quasi due mesi di calvario.Come riporta il Corriere della Sera, Marzia è stata ricoverata il 22 marzo, uno dei giorni più duri della pandemia. E per tre volte è stata vicino alla morte. «- racconta -.».«La terza volta - continua Marzia - è stata l’unica che ho capito. Ero sveglia, si era occlusa la cannula della trachea, non ce la facevo.».In ospedale, Marzia era arrivata abbronzata, reduce da una vacanza a Cuba per i 25 anni di matrimonio con il marito Domenico. Secondo Marzia, tutto sarebbe iniziato con il concerto di Elettra Lamborghini al quale aveva accompagnato Daniele, 13 anni. Si sono ammalati sia lei che il marito, lei in maniera più grave. E quando anche Domenico è finito in ospedale, i vicini si sono occupati dei loro figli, dagli 8 ai 22 anni di età. «Del mio tempo sedata - conclude - ricordo cose vaghe.».