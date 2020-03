Coronavirus, l'avvocato obiettore di coscienza: «Non difenderò chi viola le misure restrittive, è un criminale»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 15:22

Undice no. Carmen Posillipo, avvocato casertano con mamma bergamascatutte le persone chevarate dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus.La Posillipo ha dei parenti a Bergamo, dove la situazione è particolarmente delicata e a riguardo chiarisce al TgCom24: «se sia mai possibile che gli esseri umani siano così irresponsabili e riescano a comprendere il dolore solo se toccati in prima persona». Poi prosegue: «L'Italia è in ginocchio e al Nord c'è uno sterminio. A Bergamo ho dei familiari: tra zii e cugini, quattro risultano contagiati e uno è in terapia intensiva. Bergamo non ha più spazi per seppellire i morti e negli ospedali stanno applicando criteri di selezione per probabilità di sopravvivenza».L'avvocato si dichiara come un obiettore di coscienza per i trasgressori delle ordinanze: «Siamo tutti fermi, i danni economici si protrarranno per anni su di noi. Ed è possibile mai che dinnanzi a tutto ciò le forze dell'ordine debbano operare h 24 per farci stare a casa e farci sopravvivere?».