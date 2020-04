Coronavirus, in arrivo un'app per autocertificazione e geolocalizzazione dei cittadini

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 17:30

Con l'arrivo dellao. Tra le principali novità potrebbe esserci u, monitornado così gli spostamenti in base all'eventuale calendario che potrebbe essere stabilito per fasce d'età.Con la fase 2 saranno importanti i controlli, viste le riaperture dopo le restrizioni per l'emergenza coronavirus. I rischi di contagio aumenteranno per questo sarà basilare una maggiore monitorazione. I cittadini che vorranno potranno usare un'app per l'autocertificazione, valida sia per iOS sia per Android, che si occuperà anche di geolocalizzare l'utente in modo da controllare con maggiore precisione la diffusione del virus.L'app, come riporta Il Messaggero, avrà anche un sistema di allarme per segnalare gli spostamenti soprattutto per gli individui soggetti a restrizione.