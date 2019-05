Crolla una palazzina nel centro storico

Preoccupazione a Corchiano, borgo storico del Viterbese, dove è crollata una parte di una casa di due piani nel centro del paese. Non ci sono persone coivolte perché lo stabile era in parte già stato interessato da un precedente cedimento.



Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, che hanno effettuato un sopralluogo per accertare la stabilità di alcune abitazioni vicine, dove risiedono alcune famiglie. Non è da escludere che in via precauzionale vengano allontanate durante la notte.



Sul posto anche il vice sindaco Piergentili per accertarsi della situzione.

Ultimo aggiornamento: 4 Maggio, 00:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA