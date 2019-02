Confezione di carne nascosta nella carrozzina della neonata: caos al supermercato

MERANO - A Merano, Alto Adige, una donna di 41 anni, responsabile di un tentativo di taccheggio, ha dato in escandescenze poco fuori il supermercato, appena le è stato detto che era stata vista cercare di portare via della merce senza pagare. A tal punto da portare il personale addetto alla sicurezza dello Stadt Centrum a chiamare le forze dell'ordine.



Dopo aver girato tra gli scaffali dell'Eurospar al piano interrato, una donna di nazionalità slovacca in evidente stato di alterazione ha nascosto della merce nel proprio abbigliamento e infilato una confezione di carne nel vano portaspesa della carrozzina della neonata che era con lei. Il putiferio è scoppiato alla richiesta di spiegazioni da parte della guardia. La donna l'ha aggredita davanti ai clienti del centro commerciale, impietriti di fronte a una scena inedita. Nemmeno al guardiano del Centrum è andata meglio, anzi: intervenuto per cercare di riportarla alla calma, è stato preso a pugni e a calci. Solo col pronto intervento dei carabinieri si è riusciti a immobilizzare la donna, che, anche alla presenza dei membri dell'Arma, ha continuato nella sua condotta violenta, in stato di alterazione fisica. È stata arrestata per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.