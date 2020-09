Como, l'assessora alle Politiche sociali toglie le coperte ai clochard e le getta via

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 16:17

Quando il decoro urbano diventa disumano: sta facendo discutere molto quanto accaduto ieri a, dove l', hache si erano rifugiati sotto i portici, per poi gettarle via.L'episodio è documentato da un video, pubblicato su Facebook dagli attivisti di 'Cominciamo da Como'., commercialista e già presidente del Rotary Club di Como-Baradello, fa parte della Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Mario Landriscina. A fine 2017, sempre a, aveva fatto discutere un'ordinanza anti-accattonaggio, che vietava a mendicanti e senzatetto di chiedere l'elemosina e alle associazioni di assisterli con la fornitura di cibo e coperte.«Un comportamento inaccettabile, che descrive però in modo perfetto l'atteggiamento di questa giunta verso le persone senza fissa dimora: intollerante e violento», la denuncia degli attivisti che hanno pubblicato il video sui social. Mentre l'ha preferito non commentare, tuonano le opposizioni e le associazioni umanitarie., consigliera comunale del Pd a Como, ha dichiarato: «Un gesto terribile che tradisce una tragica e cronica mancanza di compassione ed empatia. Per il Comune i senza dimora sono solo una questione di sicurezza, non persone da aiutare. E quindi si strappa la coperta a chi può permettersi solo quello. Da oltre un anno il Consiglio comunale ha chiesto di aprire un dormitorio permanente per chi non ha una casa, ma il Comune non ha mosso un dito e nega che ce ne sia bisogno»., presidente dell'associazione di volontariato Como Accoglie, ha commentato così: «I senzatetto che dormono sotto i portici di San Francesco non lo fanno certo per scelta. Se avessero un punto di riferimento ci si sposterebbero senz'altro, la Lega ha addirittura proposto di mettere grate sotto i portici per tenere lontane le persone, ma non è così che si risolverà il problema».