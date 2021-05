Famiglia, la ministra Bonetti: «È il momento di dare ai figli il cognome della mamma»

È arrivato il momento di dare ai propri figli il cognome della madre. È quanto afferma la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ospite ad un convegno ha detto che «anche accogliendo alcune indicazioni della Corte, penso sia venuto il momento che il legislatore si faccia pienamente carico e porti a compimento il percorso necessario sul tema del cognome materno, e quindi della possibilità della scelta di consegnare alla storia in qualche modo il nome delle donne».

La Bonetti era ospite al convegno organizzato dalla Rete per la parità 'Verso la parità formale e sostanziale: Gli strumenti. A 60 anni dalla sentenza della Corte costituzionale che apri le principali carriere alle donne'. «Siamo nella fase in cui è importante darci degli obiettivi riguardo alla denatalità e soprattutto partire: l'Istat prevede di andare sotto i 400mila nati il prossimo anno. La strada va iniziata ed aperta. L'assegno unico e universale già nella misura ponte che parte a luglio cambia approccio e dal terzo figlio aumenta in modo significativo per tutti i figli. In Francia questa scelta ha pagato», ha aggiunto la Bonetti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA