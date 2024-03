Chiesa di San Giuseppe si spacca a metà in Salento: «È crollato il tetto»

di Redazione web

La Chiesa si squarcia in due, proprio a ridosso della Santa Pasqua. È successo a Salignano, piccola frazione di Castrignano del Capo, in Salento, dove è crollata una parte del tetto dello storico edificio sacro in onore di San Giuseppe, risalente al 1600. La struttura religiosa era già in ristrutturazione nella parte superiore. L'immobile è stato interessato anche da una profonda lesione verticale sulle facciata, causata dal cedimento di uno dei tiranti di sostegno che poi avrebbe causato il crollo parziale del tetto.

L'area è stata interdetta all'accesso. Non si registrano feriti. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e stabilizzazione alla presenza dei tecnici comunali e dei responsabili della ditta incaricata della ristrutturazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 16:39

