"Cercasi tirocinante di bella presenza", l'annuncio sessista rimosso dal Ministero del Lavoro

"Cercasi impiegata di bella presenza per tirocinio. Durata 6 mesi più proroghe, part time 20 ore, retribuzione 400 euro". Gli annunci sul portale pubblico di #GaranziaGiovani sempre più ridicoli (oltre che contrari alla legge). Oggi siamo sulla scia del consigliere #Bellomo pic.twitter.com/tOsrDntnnk — Michele Tiraboschi (@Michele_ADAPT) 20 dicembre 2017

Poi si chiedono perché il Censis registra che tra gli italiani cresce il sentimento del rancore. — Mariangela Pani (@mariangelapani) 20 dicembre 2017

#Giovani #Lavoro #PariOpportunità. Non è facile, indubbiamente. Ma diventa poi impossibile quando a prevalere sono l'indifferenza, la sciatteria e la rassegnazione. Mai più questi annunci (e tantissimi altri analoghi) sul portale pubblico #GaranziaGiovani pic.twitter.com/OoeIZ4fBH4 — Michele Tiraboschi (@Michele_ADAPT) 21 dicembre 2017

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Cercasi, per un contratto part-time (20 ore settimanali) di sei mesi (prorogabili) a 400 euro al mese». Questo, in sintesi, l'che ha scatenato così tante polemiche che ilè intervenuto per rimuoverlo.LEGGI ANCHE ---> L'ANNUNCIO CHOC: "CERCASI CAMERIERA, BELLA E UN PO' P..." Già, perché non c'è solo lo sfruttamento o il sessismo dietro l'annuncio di lavoro della. La cosa più grave, infatti, è che sia stato pubblicato su ' Garanzia Giovani ', un portale pubblico gestito direttamente dal Ministero del Lavoro. A denunciarlo per primo, su Twitter, è stato il noto giuslavorista, che ha interpellato direttamente il ministro Poletti: «Questi annunci su portali pubblici sono sempre più ridicoli oltre che contrari alla legge, siamo sulla scia di Bellomo».LEGGI ANCHE ---> MENTANA SU FRANCESCO BELLOMO: "QUEL GRAN PORCO" Il tweet ha scatenato una lunga serie di polemiche. Il sessismo è innegabile perché, come fa notare qualcuno, «non si cercano impiegati di bella presenza, solo impiegate». Una ragazza ha invece raccontato la propria esperienza personale: «Da studentessa facevo l'interprete in fiera, ma invece di valutare le nostre conoscenze linguistiche ci invitavano a fornire foto, taglie e misure». E c'è chi ha aggiunto amaramente: «Poi si chiedono perché il Censis registra che tra gli italiani cresce il sentimento del rancore».La Siae, dal canto suo, ha fatto sapere che questi annunci dipendono esclusivamente dall'iniziativa dei mandatari di zona, e che quello locale di Stradella si è già visto revocare il mandato in quanto lesivo dell'onore delle donne e della stessa società di autori ed editori.Non si tratta, comunque di un caso isolato, come ampiamente documentato da Tiraboschi.