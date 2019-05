Cede il tetto mentre controlla i lavori nella sua azienda: cade da 8 metri e muore

PORDENONE - È morto nel tardo pomeriggio, alcune ore dopo il ricovero all'ospedale di Udine, Denis Borean, di 43 anni, di Casarsa (Pordenone), il titolare della ditta Mide, caduto questo pomeriggio dal tetto della sua stessa azienda a Zoppola. L'imprenditore intorno alle 15 era salito sul tetto per controllare l'andamento dei lavori di manutenzione che erano in corso, quando una parte della copertura ha ceduto, facendolo precipitare da un'altezza di 8 metri. Il titolare è dapprima finito sopra un condizionatore, poi precipitato sul pavimento.



Soccorso immediatamente dai dipendenti, era stato trasportato in elicottero a Udine. Il titolare della Mide, ditta che si occupa di lavorazioni meccaniche, è stato poi soccorso dagli operatori del 118, che sono giunti con una ambulanza e con un elicottero, i vigili del fuoco di Pordenone, i carabinieri di Fiume Veneto e i funzionari dell'azienda sanitaria.



