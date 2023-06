Caterina, morta a 50 anni per un male terribile: Pordenone in lutto per la calciatrice e titolare d'azienda

di Redazione web

Addio a Caterina Menegon. Aveva 50 anni (ne avrebbe compiuti 51 a luglio). Una sportiva di natura, appassionata di calcio, lo sport che l'accompagnerà per tutta la vita. Insieme al ASD Pordenone Amatori C5 ha firmato 306 reti in 215 presenze. Un lavoro di squadra che le ha permesso di raggiungere risultati straordinari vestendo in passato la maglia del Maccan femminile di Prata.

Con la squadra pordenonese si è aggiudicata 21 titoli e lo scudetto nel 2018. Un traguardo frutto di una crescita costante di una rosa che ha sviluppato la propria idea di gioco condivisa insieme a tutti i giocatori in campo. Simili risultati si ottengono con tenacia, passione. Lottava contro un male terribile. Ma ciò che le ha pemesso di eccellere nello sport è stata la sua capacità di trasformare le sfide sulla carta complesse in occasioni importanti da cogliere al volo.

L'atleta era inoltre titolare di un'azienda specializzata in allestimenti floreali a Cavaso Del Tomba, in provinca di Treviso. Un vivaio immerso nei colori e in piena armonia con la natura. Tutte le squadre si sono strette attorno alla famiglia dopo che a Caterina Menegon è stata fdiagnosticata un tumore. «Abbiamo appreso con grande dispiacere della sua prematura scomparsa - afferma il club di Prata che ha avuto il piacere di conoscerla e di averla in squadra - Tutta la società giallonera si stringe alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari, esprimendo loro le più sentite condoglianze».

