Anziano accusato di atti sessuali con minore: scatta il divieto di avvicinamento

Per un anziano di 80 anni, accusato di atti sessuali con una ragazza minorenne, è scattato il divieto di dimora. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Gli agenti del commissariato locale di polizia hanno notificato all'anziano una misura cautelare con la quale si dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Gli episodi, emersi a seguito delle indagini condotte dalla polizia, sono avvenuti anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico.



L'attività investigativa, che si è basata anche sull'analisi di registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, ha consentito l'individuazione dell'uomo quale presunto autore dei reati contestati. Sabato 22 Giugno 2019, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA