Carta d'identità elettronica, il rilancio tra app e digital: «Ma non sostituirà la Spid». Tutte le novità

"Cie già". Questo il claim attraverso il quale passa il rilancio della carta d'identità elettronica, lo strumento che consente ai cittadini e alle imprese di creare un filo diretto con le amministrazioni, riducendo attese e file nel segno della digitalizzazione. Una nuova campagna di comunicazione accompagnerà la rinascita dell'innovativo strumento che aumenterà al massimo livello la sicurezza sul trattamento dati e consentirà di snellire numerosissime pratiche burocratiche in tutta Italia.

La carta d'identità elettronica

Al momento la Cie, la carta d'identità elettronica, è stata rilasciata a oltre 43 milioni di italiani, mentre sono oltre 14 mila le amministrazioni che ne consentono l'utilizzo, dai comuni all'Agenzia delle Entrate o l'Inps. La nuova campagna, realizzata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale con la collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il ministero dell'Interno, è stata presentata oggi nella sala monumentale della Presidenza del consiglio dei ministri e sarà pubblicata sulle principali reti televisive italiane, in radio ma anche, e soprattutto, sui social media. "Dobbiamo incentivare l'utilizzo della Cie - ha spiegato il sottosegretario Alessio Butti -, c'è bisogno di uno scatto di reni dei cittadini".

Non sostituirà lo Spid

Per il momento, comunque, la carta d'identità elettronica non sostituirà lo Spid, ma sarà un ulteriore strumento per agevolare le pratiche burocratiche. "Il nostro obiettivo - ha continuato Butti - è semplificare la vita ai cittadini e alle imprese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 19:19

