Caro bollette, quanto ci costa stare un giorno a casa? Dal frigo a forno, tv e lavatrice, come risparmiare

Con il caro bollette, quanto ci costerebbe stare un giorno a casa? Domanda legittima, in un periodo in cui lo smart working per qualcuno è ancora una realtà, per altri ormai un ricordo. Da oggi scatta l'aumento del 59% delle tariffe della luce per i clienti del mercato tutelato: il prezzo sale a 66 cent al kilowatt/ora, più che raddoppiato rispetto ai circa 30 di un anno esatto fa e il quadruplo rispetto ai 16 di due anni orsono. L'Arera e il governo sono riusciti a limitare l'incremento, ma soltanto in parte, spiega oggi il quotidiano Il Messaggero.

Caro bollette, la stangata è arrivata: +59%, la spesa annua delle famiglie sale a 1.322 euro

Caro bollette, quanto costa stare a casa

Ma quale sarà l’impatto dei rincari? Quanto costa l’utilizzo quotidiano dei principali elettrodomestici di casa? I primi calcoli arrivano da Facile.it, per Il Messaggero: si tratta di stime indicative, perché la spesa reale dipende dal tipo di apparecchio, da come viene usato e dallo stato di manutenzione. Partiamo dal frigorifero: può arrivare a consumare quasi un euro al giorno (ma anche 27 cent, se di livello efficiente).

Cucinare qualcosa al forno può costare tra i 46 e i 73 centesimi, fare il bucato in lavatrice tra i 53 e gli 88 centesimi, mentre un ciclo di lavastoviglie può far spendere tra i 55 e gli 88 cent. Più "economica" la tv, il cui costo varia tra i 3 e i 12 centesimi per due ore di visione.

E ancora, asciugarsi i capelli con il phon pesa per 22 centesimi, il tostapane 5 cent per cinque minuti. Poi c'è l'aria condizionata, il cui utilizzo non dovrebbe troppo interessarci in inverno, e che costa tra i 40 e i 69 centesimi. Il router del wi-fi è un costo inaspettato: può consumare circa 13 cent al giorno, ed è difficile pensare di non tenerlo sempre acceso. Marginale invece il costo della ricarica della batteria dello smartphone: un'ora di ricarica costa 0,003 centesimi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA