Lo chef Chiaramonte arrestato: «Preparava alimenti con la cannabis». Lui replica: «È cucina del terzo millennio»

Domenica 29 Settembre 2019, 14:20

Lo, 50 anni, è statodai carabinieri a Trecastagni (Ct) perché trovatoalte due metri e mezzo, di mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana e di vino e barattoli di olive, caffè e tonno aromatizzati alla cannabis. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: tra questi barattoli di olive con l'etichetta «Santa Caterina SballOlives» ed una bottiglia di vino con l'etichetta «Kannamang». L'uomo ha detto ai carabinieri di considerarsi une di operare nel settore gastronomico alla ricerca di nuovi gusti e aromi. Durante alcune perquisizioni i militari hanno sequestrato altra marijuana.Lo chef, inizialmente posto ai domiciliari, dopo la convalida dell'arresto è tornato in libertà in attesa del processo. Il suo avvocato, Rita Faro, sottolinea che «il mio assistito si dichiara estraneo alle accuse mosse nei suoi confronti».«Lo chef ha infatti svolto in questi anni, con l'approccio sperimentale e innovativo a tutti noto e ampiamente documentato dalla rassegna stampa che copre tutta la sua carriera, importanti studi sull'origine e sulle proprietà degli alimenti, approfondendo anche le loro proprietà benefiche e terapeutiche - afferma l'avvocato Faro - Lo dimostra nell'ultimo anno la partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali sul tema, con specifico riferimento ai regimi alimentari dei malati oncologici. Proprio in questo contesto lo chef Chiaramonte ha approfondito gli aspetti relativi all'effetto terapeutico della cannabis come terapia del dolore e in particolare gli aspetti legati agli effetti della sostanza tramite la somministrazione alimentare».Per il legale «viene così spiegata la coltivazione della cannabis e la preparazione di alimenti con la sostanza suddetta, destinati unicamente all'utilizzo e alla sperimentazione personale ma non alla cessione a terzi».