Carabinieri sventano una rissa in discoteca, due dei coinvolti: «Ci date un passaggio a casa?». Arrestati

di Redazione Web

Gazzella scambiata per taxi. Dopo che i carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa in una discoteca di Imola, due dei litiganti pretendevano di essere accompagnati a casa utilizzando la macchina dei carabinieri come un normale servizio taxi. Al rifiuto dei militari, i due giovani - di 21 e 16 anni - li hanno insultati e aggrediti. Dopo l'aggressione, i giovani sono stati arrestati.

Le dinamiche

L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana a Imola, nel Bolognese ed è terminato con l'arresto di un 21enne e un 16enne, entrambi italiani, accusati di concorso in minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. «Non abbiamo paura di voi, siamo stati già in carcere», questa una delle frasi che i due hanno rivolto ai carabinieri, dopo avere tentato di aprire le portiere dell'auto di servizio, chiedendo di essere accompagnati a casa.

L'arresto

Il 21enne, giudicato per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 16enne è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile: dopo la convalida dell'arresto, è tornato a casa con l'obbligo di permanenza al domicilio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA