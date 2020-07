Carabinieri arrestati, nel 2018 presero un encomio solenne «per i risultati nella lotta alla droga»

particolari paradossali nell'inchiesta che ha visto sei carabinieri arrestati a Piacenza e la caserma Levante sequestrata nell'ambito dell'inchiesta Odysseus. La stazione sequestrata nel 2018 ricevette infatti un encomio solenne per i risultati nella lotta alla droga: particolare che stupisce, se si pensa che poco meno di due anni dopo quella stazione è stata chiusa e i carabinieri sono finiti in manette proprio per estorsione e spaccio.



Alla festa dei Carabinieri «ai componenti della stazione Piacenza Levante» il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna riconobbe infatti una menzione particolare «per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo e istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti». Emergononell'inchiesta che ha visto sei carabinieri arrestati a Piacenza e la caserma Levante sequestrata nell'ambito dell'inchiesta. La stazione sequestrata nel 2018 ricevette infatti unper i risultati nella lotta alla droga: particolare che stupisce, se si pensa che poco meno di due anni dopo quella stazione è stata chiusa e i carabinieri sono finiti in manette proprio per estorsione e spaccio.Alla«ai componenti della stazione Piacenza Levante» il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna riconobbe infatti una menzione particolare «per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo e istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti».

L'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Piacenzacontesta ai carabinieri della caserma in questione di aver messo in piedi un giro di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni a fini economici e per aumentare il proprio prestigio.