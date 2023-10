Camilla muore a 18 anni: si è arresa nella notte alla malattia contro la quale aveva a lungo combattuto

di Redazione web

Camilla aveva 18 anni. Il suo splendido sorriso si è spento per sempre questa mattina nella sua casa dove aveva combattuto con forza e determinazione la malattia che l'aveva colpita cinque anni. Camilla è morta circondata dall'affetto dei suoi suoi cari. Camilla Di Pietro era figlia di Stefano, noto commerciante del centro storico ed ex assessore comunale di Macerata. Camilla viveva con il papà Stefano, la mamma Giorgia, il fratello Tommaso e la sorella Agata.

Fedez sui social: «Sono molto felice di essere a casa. Adesso aiuterò l'Avis»

Camilla studentessa del liceo classico

Camilla frequentava liceo classico “Giacomo Leopardi”.

Il dolore della famiglia

ll padre Stefano ha ricoperto anche l’incarico di segretario cittadino del Partito democratico e ne è sempre stato un esponente di spicco. Una famiglia che ha affrontato la malattia della giovane nel massimo riserbo e con grande dignità e che oggi si è chiusa nel dolore più profondo per questa dolorosissima perdita.

Il funerale

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10,30 nella chiesa Collegiata di San Giovanni, in piazza Vittorio Veneto. «A nome della città di Macerata, dell’intera comunità e dell’Amministrazione comunale esprimiamo il più sentito cordoglio e la più profonda vicinanza per la morte della giovane Camilla Di Pietro. Ci stringiamo, in questo momento di profondo dolore e di preghiera, intorno alla famiglia», ha detto il sindaco Sandro Parcaroli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA