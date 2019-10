È il caffè il più amato dagli italiani: piace al 97% dei cittadini del Belpaese. Ed è boom di "sospesi" al bar

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

«Sul becco io ci metto questo coppetiello di carta Pare niente, questo coppetiello, ma c'ha la sua funzione E già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Come pure, professo', prima di colare l'acqua, che bisogna farla bollire per tre o quattro minuti, nella parte interna della capsula bucherellata bisogna cospargervi mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Un piccolo segreto»., recitato dain Questi fantasmi è la pietra miliare sul modo di fare la bevanda più apprezzata: quella con la moka napoletana. Il 97% degli italiani ne beve almeno uno al giorno. «E nel nostro libro Mondo caffè scritto a quattro mani con Anna Muzio - dice Andrea Cuomo - gli italiani potranno anche apprendere come si fa il caffè nel resto del pianeta»., infatti, non è mai stato così popolare, con circa. Ma come festeggia l'Italia nella giornata mondiale della bevanda più amata? Adottando il più possibile l'usanza tutta partenopea del cosiddetto caffè sospeso: nata nel Dopoguerra, quando nelle pizzerie deisi concedeva ai clienti con poco denaro in tasca di saldare il conto a sette giorni, la prassi solidale si è evoluta nell'usanza di pagare due caffè al bar, uno per sé e uno per chiunque venga dopo e non se lo possa permettere. Anzi, da strumento dell'economia del vicolo il caffè sospeso è diventato quasi una moda.Ma il. Secondo uno studio dell', è un perfetto alleato contro il batterio che crea l'alitosi. Per gli studiosi dell'università del Maryland l'orario migliore per bere caffè è tra le, mentre i loro colleghi svedesi lo raccomandano alle donne: previene infatti iln tumore al seno.riproduzione riservata ®