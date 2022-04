Cadavere nel Po a Rovigo: è in discreto stato di conservazione e senza testa

È un corpo nudo, in discreto stato di conservazione e senza la testa, quello ritrovato l'altra mattina in una sacca a Occhiobello, lungo il Po, in un luogo, la curva Malcanton dove il fiume straripò nel 1951. È quanto trapela stamane dagli investigatori che sono tornati in queste ore sul luogo della scoperta per acquisite ulteriori elementi.

Rovigo, cadavere in un borsone ritrovato nel Po: è una donna. Ipotesi Samira o Isabella Noventa

A fare il ritrovamento sono stati alcuni pescatori, che hanno notato l'involucro in mezzo alle pietre dell'argine e hanno chiamato i Carabinieri. Un primo sommario esame dei resti farebbe pensare al cadavere di una donna, ma al momento è un'ipotesi.

