Brumotti, nuova aggressione in strada: lancio di pietre e bici da parte di pusher e cittadini

Lunedì 14 Ottobre 2019, 20:07

VICENZA -: l'inviato diè stato aggredito daiche sono arrivati a scagliare contro di lui e la troupe di Canale5 perfino le biciclette. Ma non è finita qua: anche alcunipresenti nel parco hanno avuto una reazione violenta di fronte all'inviato, arrivando ad aggredirlo e a minacciarlo di morte. Il fatto è accaduto oggi, 14 ottobre.L’inviato di Striscia stava documentando il diffuso spaccio di droga a, il parco di fronte alla stazione ferroviaria. Uno smercio di sostanze che avviene alla luce del sole e a pochi passi dalla gente, tra cui studenti in uscita dalle scuole. «Hannoa non finire – dichiara Brumotti – e la loro particolarità è che si muovono in bicicletta, con la droga nascosta nella bocca. I passanti e i frequentatori del parco, ogni giorno, sono costretti a dribblare gli spacciatori».Gliin un primo momento, alla vista dell’inviato, si sono dileguati, ma poi hanno reagito cercando di colpire lui e la troupe con dellee lanciandogli contro perfino le. Le telecamere del tg satirico hanno ripreso anche la reazione di alcuni cittadini italiani, che, non gradendo la presenza della troupe, hanno insultato Brumotti («Pezzo di m***a», «Figlio di una mign***a»), minacciandolo di morte («Infame di m***a tra un po’ ti tagliano la gola») e aggredendo lui e l’operatore.