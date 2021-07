Spari in un bar a Brescia: grave un 53enne. L'aggressore in fuga

Un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in un bar a Brescia, nel quartiere Violino. Trasportato in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Ancora da ricostruire la dinamica. Sul posto ci sono gli agenti della Questura di Brescia. L'uomo che ha sparato sarebbe ancora in fuga e ricercato dalle forze dell'ordine.

Il ferito, secondo "Il Giornale di Brescia", è un 53enne italiano incensurato che adesso si trova ricoverato in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita, agli Spedali civili.

