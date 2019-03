Una ragazza di 29 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dopo essere stata aggredita in strada a coltellate, durante una lite con il suo compagno: il diverbio è scoppiato stamattina in via Claudia Augusta. La donna, di origini albanesi, era in strada con la sua bimba di pochi mesi: l'aggressore, suo connazionale, dopo l'accoltellamento ha tentato la fuga ma è stato bloccato da alcuni passanti fino all'arrivo delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA