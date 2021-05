Coronavirus in Italia, bollettino domenica 9 maggio: 139 morti (dato più basso dal 25 ottobre) e 8.292 casi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di domenica 9 maggio. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.292 con 226.006 tamponi (ieri erano stati 10.176 con 338.436 tamponi). 139 i morti (ieri erano stati 224): si tratta del dato più basso dal 25 ottobre quando ne furono registrati 128. Con 14.416 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 383.854, 6.266 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 7.444 unità. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 122.833.

La Regione più colpita è la Lombardia con 1.326 casi positivi seguita da Campania (1.232), Lazio (788), Toscana (713), Emilia Romagna (650) Puglia (646).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.111.210, di cui 122.833 morti e 3.604.523 dimessi e guariti, 14.416 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 383.854, ieri erano 390.120, un calo di 6.266 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 61.097.024, mentre il totale delle persone testate è di 26.539.037. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 226.006 (ieri erano stati 338.436).

Del totale dei positivi sono 366.242 quelli in isolamento domiciliare (-5868), 15.420 (-379) ricoverati nei reparti ordinari mentre i malati in terapia intensiva sono 2.192 (-19). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 103 (ieri erano 110).

