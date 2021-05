Covid in Lombardia, bollettino domenica 9 maggio: 33 decessi e 1.326 casi positivi

Sono 1.326 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I morti sono 33, per un totale di 33.182 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. I tamponi totali eseguiti sono stati 39.298. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.726, in calo di 124 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati in 492, due in più di ieri.

Sono 385 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono stati segnalati 216 nuovi positivi, a Bergamo 157 e a Monza e Brianza 117. Seguono Cremona con 42, Como con 77, Lodi con 15, Mantova con 86, Pavia con 64, Sondrio con 31 e Varese con 64.

Coronavirus in Italia, bollettino domenica 9 maggio: 139 morti (dato più basso dal 25 ottobre) e 8.292 casi positivi

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Maggio 2021, 18:36

