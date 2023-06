Bolide nei cieli di Lombardia e Veneto: sfrecciato per 5 secondi, «scia di 178 km». Generato da un frammento di cometa

di Redazione web

Un bolide ha attraversato il cielo su Lombardia e Veneto, sfrecciano per 5 secondi con una scia lunga 178 chilometri. Lo segnala Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Il bolide nei cieli di Lombardia e Veneto

Generato probabilmente da un piccolo frammento di una cometa, il bolide è stato ripreso a partire dalle 22,41 del 22 giugno da cinque camere della rete Prisma dislocate a Rovigo, Agordo, Trento, Vicenza e Novezzina. Le riprese sono avvenute quando il bolide era a 91 chilometri di altezza a Est di Padova, fino al momento in cui si è estinto, a 72 chilometri di quota quasi sulla verticale del rifugio Longoni, struttura che si trova a 2.450 metri di quota in Val Malenco, osservano gli esperti di Prisma.



La traiettoria, aggiungono, «ha attraversato Veneto e Lombardia in diagonale», con un'inclinazione di circa 6 gradi, «quasi un bolide radente». I calcoli degli esperti indicano inoltre che il passaggio del bolide è stato rapidissimo, con una velocità d'ingresso nell'atmosfera di 37 chilometri al secondo: «un valore relativamente elevato e tipico di un meteoroide di origine cometaria».



Quando il bolide si è estinto, proseguono, la velocità era ancora superiore a 30 chilometri al secondo; poi «il meteoroide si è completamente consumato senza arrivare al suolo».

