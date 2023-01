Asteroide si avvicina alla Terra, passerà a 10mila km: ecco quando e come seguire la diretta online

Un asteroide si avvicina alla Terra e ci passerà molto vicino: si fa per dire, perché parliamo di migliaia di chilometri di distanza. Come ha spiegato all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, l'asteroide «passerà a poco meno di 10mila chilometri dal centro del nostro pianeta», quindi a circa 3.500 chilometri dalla superficie.

Asteroide si avvicina alla Terra

Rinominato 2023 BU, l'oggetto è stato scoperto solo cinque giorni prima del suo incontro ravvicinato con la Terra, atteso per il 26 gennaio intorno alle 22,17 ora italiana (l'orario potrebbe variare di circa 2 ore in più o in meno). L'appuntamento con la Terra sarà seguito dal Virtual Telescope Project, che ha organizzato una diretta online il 26 gennaio, a partire dalle ore 20,15 italiane. Questo è il terzo asteroide dall'inizio dell'anno a sorvolare il nostro pianeta da una distanza ridotta, inferiore a quella tra Terra e Luna, ed è il quarto più vicino mai registrato.





