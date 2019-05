Bimbo di tre anni muore in ospedale: «Ricoverato per malattia», ma aveva fratture multiple

Unè morto ieri pomeriggio al Policlinico di Messina: il piccolo, figlio di una coppia di Santa Teresa di Riva, era arrivato un paio di giorni prima in ospedale già in gravi condizioni. Secondo quanto scrive La Gazzetta del Sud, il bimbo era affetto da una patologia grave ed era stato assistito nel reparto di Terapia intensiva neonatale della struttura sanitaria di viale Gazzi.La Procura di Messina domani conferirà l'incarico per l'autopsia sul suo corpicino: proprio sul bambino sarebbe stata accertata la presenza di fratture multiple, con gli inquirenti che stanno cercando di capire se è stato picchiato o se sono dovute proprio alla malattia di cui soffriva. Oggi la polizia ha interrogato medici e i familiari del bambino.