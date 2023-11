Bambino delle elementari fa un tema in classe e scrive: «Non mi piace quando fa male alla mamma». Papà sotto processo per maltrattamenti Scrive un tema in seconda elementare e denuncia le violenze di suo padre a casa







di Redazione web «Non mi piace quando fa male alla mamma», sono le parole di un bambino di sette anni, che in un compitino in classe, seconda elementare, esprime con la semplicità di un bimbo, un dolore enorme: la violenza subita dalla mamma, da parte del papà. A raccontare questa triste storia, l'ennesimo caso di violenza domestica, è il Quotidiano di Puglia, che riporta le conseguenze della brutalità dell'uomo. Michele Guardì, commenti sessisti e omofobi a I Fatti Vostri: i fuori onda del regista Rai a Le Iene. Lui replica: «Cose vecchie» Violento in casa Il compito in classe è finito tra gli atti del processo, in cui la mamma del bambino è parte civile, mentre l’ex marito è accusato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza del figlio minore. Per proteggere suo figlio Così la donna ha deciso di andarsene di casa, insieme a suo figlio, trasferendosi fuori Brindisi, per tutelare il bimbo. «Una volta mi afferrò, mi sbatté sul divano, mi saltò addosso e mi mise la mani al collo. Nostro figlio si mise sulle sue spalle e cominciò a urlare e a piangere». L'uomo è sotto processo per maltrattamenti dopo la denuncia della moglie. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 15:26

