A 12 anni va nel garage della nonna si cosparge di benzina e si dà fuoco: gravissimo

Un ragazzino di 12 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel giardino di casa della nonna: è successo nel primo pomeriggio a Zerbinate di Bondeno, in provincia di Ferrara. È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena.



Le condizioni sono apparse da subito gravi: è in prognosi riservata. La nonna, 67 anni, è intervenuta per soccorrerlo, insieme ad un operaio che lavorava nelle vicinanze. La donna ha riportato delle lievi ustioni ed è stata medicata e dimessa. Sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sul gesto del 12enne. Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA