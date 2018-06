Diagnosi in ritardo, morto un bimbo di 11 mesi: indagate le due pediatre

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre anni fa a Vajont Jonathan Barbariol morì che aveva appena 11 mesi a causa di una polmonite che non era stata diagnosticata. Il 18 settembre, davanti al gup Monica Biasutti, sono chiamate a difendersi le due pediatre che lo avevano seguito o visitato negli ultimi due mesi di vita.La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Anna Concetta Foglia, pediatra di Maniago e per Anna Favia di Portogruaro, medico pediatra del pronto soccorso di Pordenone. Le ipotesi di reato contestate dal pm Andrea Del Missier sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.