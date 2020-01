Barbie Fashonistas, la bambola cambia aspetto: «Anche calva o con la vitiligine»

Barbie annuncia l'espansione della sua linea di bambole Fashionistas, nuove bambole inclusive in arrivo. La linea Barbie Fashionistas include una bambola senza capelli, una con vitiligine, una con protesi dorata, un Ken dai capelli lunghi e fluenti e il primo Ken dai capelli rossi. Le nuove bambole si uniscono a più di 170 diverse dolls all'interno di questa gamma dal 2015.



Barbie Fashionistas è la linea entro la quale il brand Barbie offre più diversità e inclusione, le bambine possono scegliere fra una varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori di capelli, look. La serie è stata creata con l'intento d ispirare le bambine a trovare una bambola che si rivolga a ciascuna di loro. Nel corso degli ultimi cinque anni, la linea si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono intorno a loro, introducendo più di 170 nuovi look.Sono compresi modelli più incarnati, colori e texture di capelli, colori degli occhi e lineamenti del viso. Differenti forme del corpo tra cui Tall, Petite, Curvy e una doll con un busto più piccolo, un punto vita meno definito e braccia più robuste. Dolls che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con una protesi e una con sedia a rotelle e rampa di risalita. Look di Ken rinnovati con una varietà di carnagioni, corpi, colori degli occhi e acconciature. Mattel ora offre Barbie doll che sono disponibili in 5 tipologie di corporatura, 22 carnagioni, 76 acconciature, 94 colori di capelli e 13 colori di occhi. Ken è disponibile in 4 corporature, 18 tipi di lineamenti, 13 incarnati, 9 colori di occhi e 22 colori di capelli.Nel 2020 Barbie continuerà a rappresentare l'inclusività e le diversità a livello globale nel comparto delle fashion dolls, proponendo una visione di bellezza e di moda multidimensionale, aggiungendo altri modelli. Come la bambola senza capelli (bold), riflesso del trend dell'hairstyle che dalle passerelle delle sfilate di moda arriva fino alle strade del centro. Se una bambina, per qualunque motivo, sta subendo la perdita dei capelli, può vedersi comunque rappresentata nella sua bambola preferita. Una doll dall'incarnato più scuro e con una protesi dorata.