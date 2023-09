Bambino morto a 18 mesi, la svolta: «Gli investigatori sanno chi l'ha ucciso». La testa schiacciata da un'auto

di Redazione web

Svolta nelle indagini sul bimbo di 18 mesi ucciso e travolto da un auto a Portogruaro, in provincia di Venezia. Bilal Kurtesi è morto schiacciato da una vettura. Al momento sembra che gli investigatori sappiano il nome di chi ha investito il piccolo Bilal Kurtesi. Le indagini, coordinate dalla procura di Pordenone, seguono la pista secondo cui è stato un parente ad aver ucciso il bimbo in seguito a una manovra sbagliata con l'auto di famiglia. Al momento, niente nomi, gli inquirenti aspettano un'ulteriore conferma prima di sbilanciarsi.

L'autopsia sul corpo del piccolo

«Bilal Kurtesi è morto schiacciato da un'auto». L'autopsia ha svelato le cause del decesso del bambino di 18 mesi di Portogruaro. L'esame sul corpicino del piccolo è stato eseguito lo scorso giovedì mattina. Dunque, nessuna caduta, come sostenevano invece i genitori.

Smentita la tesi dei genitori

Le risultanze dell'esame hanno smentito la ricostruzione dei famigliari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccino mentre si trovava sul cofano dell'auto. Le prime testimonianze dei familiari del piccolo hanno dato un quadro non coerente con quello che si è aperto davanti agli investigatori: il bambino infatti, contrariamente all'ipotesi della «caduta dall'alto» tratteggiata in un primo momento dai genitori, è rimasto ucciso in un «incidente stradale» la cui natura è ancora da chiarire. Secondo gli investigatori, la vera natura dell'incidente stradale va ricercata in ambito familiare. Un evento fortuito, non doloso, legato a una disgrazia.

