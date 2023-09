Bambino morto a 18 mesi, il risultato dell'autopsia: «Un'auto gli ha schiacciato la testa». Smentita la versione dei genitori

«Bilal Kurtesi è morto schiacciato da un'auto». L'autopsia ha svelato le cause del decesso del bambino di 18 mesi di Portogruaro (Venezia). L'esame sul corpicino del piccolo è stato eseguito giovedì mattina dal medico legale Antonello Cirnelli. Dunque, nessuna caduta, come sostenevano invece i genitori. Bilal è deceduto per schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto.

Portogruaro, bimbo di 18 mesi morto per schiacciamento cranico: «Nessuna caduta dall'alto». Faro puntato sulla famiglia