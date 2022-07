Cade dalla minimoto in pista e viene travolto da un baby pilota: Mathis Bellon è morto a 9 anni dopo una settimana di agonia

Un talento delle due ruote, spezzato da un incidente in minimoto. È morto dopo pochi giorni dallo schianto, Mathis Bellon, il bambino francese, che venerdì scorso è stato vittima di un incidente al kartodromo di Ala, in provincia di Trento.

Una settimana disperata per i genitori che hanno sperato ogni momento che il piccolo Mathis potesse riaprire gli occhi. Purtroppo le sue condizioni erano sembrate molto gravi ai sanitari che l'hanno soccorso, e nonostante Mathis abbia lottato come un campione, non ce l'ha fatta.

La dinamica dell'incidente

Mathis, subito dopo lo schianto durante la sessione di allenamento al kartodromo di Ala, era stato trasferito prima in elicottero all’ospedale di Verona e poi all’ospedale di Montpellier, in Francia dove è deceduto; le gravi ferite sono state causate non solo dalla caduta, ma anche dallo schianto con la moto che lo seguiva; il piccolo motociclista, infatti, una volta a terra sulla pista, è stato travolto da un altro giovane pilota come lui.

Per i familiari del piccolo Mathis un dolore insostenibile, così come quello testimoniato su Facebook, con tantissimi messaggi di commozione e commiato per il giovane campione. Tanti piccoli motociclisti che avevano conosciuto il pilota durante il Campionato nazionale velocità dove correva.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 10:23

