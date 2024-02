Bambino di 10 anni va in arresto cardiaco in casa, la disperata corsa per salvarlo poi il dramma: Mattia morto in ospedale Il malore improvviso sotto agli occhi dei genitori in provincia di Lucca, inutili i tentativi di rianimarlo







di Redazione web Il malore improvviso in casa, un arresto cardiaco. La disperata chiamata del papà al 118, le indicazioni date al telefono per provare a soccorrere il piccolo in attesa dell'intervento dei sanitari. La corsa in elisoccorso, poi il tragico finale: Mattia D'Arrigo è morto a soli dieci anni, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita. Il malore in casa Il dramma si è consumato venerdì pomeriggio a Nozzano Castello (Lucca),mentre il bambino si trovava a casa con i genitori. È stato il papà Roberto, intorno alle 14:30, a contattare il 118 per segnalare l'emergenza. Il bambino aveva perso conoscenza, e nonostante il padre fosse sotto choc, è riuscito a fornire tutte le informazioni necessarie per i soccorsi. Il lutto Mattia, che da anni lottava contro una patologia invalidante, era un bambino molto amato e seguito dalla sua famiglia. Frequentava le elementari del paese, e la sua scomparsa improvvisa ha generato un profondo senso di tristezza e incredulità tra gli abitanti. La notizia della sua morte ha colpito duramente la comunità di Nozzano Castello, dove la famiglia è conosciuta e rispettata: il nonno, Sauro D'Arrigo, è il presidente della storica "Filarmonica Giacomo Puccini" del paese, mentre lo zio Nicola è il Maestro dell'orchestra. Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 07:58

