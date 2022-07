Bambina sfregiata dal fidanzatino, l'avvocata Catizzone: «È il solito meccanismo del possesso, i giovani vanno educati»

Avvocata Andrea Catizone, siamo di fronte ad una crisi sociale?

«Sì, è il fallimento delle istituzioni. Il disagio degli adolescenti viene trascurato e si è completamente persa la funzione educativa».



Cosa significa?

«La violenza tra gli adolescenti sta diventando sempre più un mezzo per relazionarsi. Non manca poi il solito meccanismo del possesso malato: il maschio impone con la violenza il controllo sulla femmina. A Napoli sicuramente è successo questo».



Come si può risolvere il problema?

«Puntando sulla formazione, sull'educazione e sul principio di autorità. Se quest'ultimo viene meno, cade tutto. Si trascurano i giovani, le loro problematiche e le loro necessità, poi magari si pensa solo alla punizione. Ormai si ragiona solo in termini economici: l'educazione non va vista come un costo, ma come un investimento. Ha, ed è, un valore: non solo salva la vita, ma produce ricchezza e benessere. Siamo ancora in tempo per invertire la rotta, non è troppo tardi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA