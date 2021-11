Biglietti annullati per Atp Finals, ecco il modulo per chiedere il risarcimenti dei soldi pagati anche per viaggi e hotel

Inizia un'altra, lunga partita tra gli Organizzatori delle Atp Finals di Torino e le decine di migliaia di appassionati che si sono visti annullare (con una decisione unilaterale) all'ultimo momento i biglietti acquistati mesi e mesi prima per assistere alle partite dei "maestri" del tennis mondiale.

L'Aduc (associazione per la difesa dei diritti dei consumatori) ha infatti messo a punto il modulo che tutti possono scaricare per iniziare la rivendicazione economica: che non riguarda solo i biglietti acquistati e poi annullati (chiaramente da restituire con gli interessi) ma anche i viaggi in aereo e in treno oltre ai pernottamenti in hotel non più rimborsabili a causa proprio della comunicazione tardiva dell'annullamento dei ticket per il Pala Alpitour.

Ecco il link:

https://www.aduc.it/comunicato/atp+finals+biglietti+annullati+federazione+italiana_33532.php

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA