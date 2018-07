Con l'auto contro la vetrata e poi l'esplosione: assalto alla Civibank

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PAVIA DI UDINE -della filiale dinelle prime ore di giovedì 19 luglio. La banda di malviventi ha colpito intorno alle 2 utilizzando una vettura, probabilmente rubata, come ariete per sfondare una parte della vetrata, lanciata a tutta velocità contro la parete di accesso alla cassa automatica.Poi, probabilmente con gas acetilene, i ladri hanno fatto saltare il bancomat. L'ha causato un fortissimo botto, udito da molte persone che abitano in zona. La deflagrazione ha causatoai locali dell'istituto di credito:, restando incastrato.Danni al mobilio. La filiale della Civibank è stata. I ladri sono riusciti a rubare tutto il denaro che c'era nella cassa automatica e poi sono fuggiti nella notte, usando un altro mezzo. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti subito i carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova che hanno dato avvio immediatamente alle ricerche nelle zone limitrofe. Ma dei malviventi nessuna traccia. Il danno è in corso di quantificazione da parte dei responsabili dell'istituto di credito che ha la sua sede centrale a Cividale del Friuli. Dovrebbero aggirarsi attorno ai 10mila euro.