Schiaffi, offese e minacce ai bimbi di 3 anni all'asilo: maestra incasatrata dalle telecamere

Sospesa dall'insegnamento perché in 47 diversi, momenti avrebbe maltrattato alcuni suoi alunni. Schiaffi, sculacciate, strattonamenti e poi offese e minacce di ogni genere verso bimbi di soli tre anni. A scoperchiare l'orrore che avrebbe segnato una classe di scuola materna a Nardò sono stati i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, che nelle scorse ore hanno eseguito una misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio e del divieto di esercitare l’attività docente nei confronti di una insegnante di scuola materna di via Pilanuova, I.F., 61 anni.



La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Lecce Edoardo D'Ambrosio su richiesta del sostituto procuratore Donatella Palumbo. L’indagine è stata avviata e condotta dalla stazione dei carabinieri di Nardò dopo che i genitori di un bambino di tre anni avevano segnalato un cambiamento comportamentale del proprio figlio che si rifiutava persino di andare a scuola.



I genitori, sulle gambe del piccolo, avevano notato diversi lividi, tutti di forma circolare e sempre al rientro dalla giornata di scuola. Da qui la denuncia della famiglia e le indagini della magistratura e dei carabinieri, che hanno effettuato anche intercettazioni ambientali, audio e video, mettendo di fatto sotto controllo l'aula dove la maestra lavorava.



Di «sistematiche e pressoché quotidiane vessazioni psico–fisiche» parlano gli inquirenti, «nei confronti sia degli alunni che delle alunne oggetto delle sue attenzioni, sia verso i restanti componenti della classe che inermi assistevano terrorizzati a questi episodi di violenza». Nei filmati choc anche il pianto disperato dei piccoli. Sabato 15 Giugno 2019, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA